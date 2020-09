«Achtung Abzocke» kehrt stark zurück

Quotennews

In den vergangenen Wochen hieß es bei Kabel Eins am Donnerstagabend noch. Nun ist Peter Geisel als Urlaubsretter wieder an der Reihe. Mit 7,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und insgesamt 1,17 Millionen Zuschauern feierten die neuen Folgen voneinen gelungenen Einstand. Genauso wie bei den klassisch Umworbenen schwamm die Kabel-Eins-Doku insgesamt mit 4,3 Prozent über dem Senderschnitt.Nichts zu meckern gab es auch im Anschluss, als dasübernahm. Ab 22.18 Uhr wollten sich dabei 0,73 Millionen Interessierte informieren lassen. Die Gesamtsehbeteiligung hielt sich bei guten 4,1 Prozent. Beim werberelevanten Publikum war ein Rückgang von 2,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorprogramm zwar deutlich spürbar, mit 5,3 Prozent war das Magazin allerdings noch weiter gut bedient. Erst als diezu später Stunde im Rerun ran durften ging es für Kabel EIns unter den Senderschnitt. Etwas maue 3,3 Prozent insgesamt und 4,4 Prozent bei den Umworbenen war das Resultat.Neben Kabel Eins hatte auch RTLZWEI aus der zweiten Reihe Erfolge in der Primetime zu vermelden. Dort brachte es «Hartes Deutschland» auf hohe Reichweitne und Sehbeteiligungen. Insgesamt 1,13 Millionen Fernsehende warfen ab 20.15 Uhr einen Blick in die Sozialreportage. Das entsprach stattlichen 7,3 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 0,45 Millionen Zuschauern und 10,5 Prozent sogar noch besser. Von dem starken Lead-In profitierte im Anschluss. Die Dating-Show war so gefragt wie noch nie in dieser Staffel. Der bisherige Höchstwert von 10,2 Prozent wurde am späten Donnerstagabend um 0,9 Prozentpunkte auf sehr gute 11,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe verbessert. Insgesamt 0,85 Millionen Zuschauer blieben dran, davon 0,51 Millionen Werberelevante.