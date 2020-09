Primetime-Check

Heute mit dem Duell «FameMaker» gegen «Alarm für Cobra 11».

Spannung in der deutschen TV-Branche: Primetimefüllend zeigte ProSieben am Donnerstagabend den Neustart von Stefan Raabs frischer Idee, das Gesangsformat kam dabei über den Senderschnitt hinaus. Die bis kurz vor 23 Uhr andauernde Sendung erreichte bei der roten Sieben 12,2 Prozent Marktanteil und eine Reichweite in Höhe von 1,30 Millionen Menschen. Somit sicherte sich das Format den Tagessieg bei den Jungen im Hauptabendprogramm und drängte zudem das bis dato immer erfolgreicheerstmals in dieser Staffel gehörig in die Ecke. Eine ab 20.15 Uhr gezeigte neue Folge der deutschen Serie fiel auf 11,2 Prozent und somit unter die RTL-Norm. 1,81 Millionen Menschen schauten zu.Ab 21.15 Uhr liefen noch zwei Re-Runs der Actionproduktion, die sich mit 8,2 sowie 8,7 Prozent sehr schwer taten. Sat.1 setzte auf die neue US-Serie: Das Serienmörder-Format landete mit einer Doppelfolge bei jeweils 8,1 Prozent und somit auf halbwegs passablem Niveau. 1,29 und 1,22 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten den Bällchensender ein. Überdurchschnittlich gefragt war erneut RTLZWEI: Das gilt nicht nur für die ab 22.15 Uhr gezeigte Show, die sich diesmal mit 11,1 Prozent einen Staffelbestwert sicherte, sondern auch für die davor gelaufene Sozialreportage: 1,13 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen diese, das bedeutet bei den Umworbenen eine Quote in Höhe von deutlich über der Sendernorm liegenden achteinhalb Prozent.Gut unterwegs war auch Kabel Eins:sicherte sich im Schnitt 1,17 Millionen Fans ab drei Jahren. Bei den klassisch Umworbenen wurden 7,6 Prozent Marktanteil festgestellt. Somit trug diese Produktion zum quotentechnischen Senderwachstum bei. Jubel auch bei VOX – zwei Spielfilme räumten hier am Donnerstagabend ganz gewaltig ab. Ab 20.15 Uhr lief der Streifen, ab 22 Uhr folgte: 9,3 sowie 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren das Ergebnis. Die Gesamt-Reichweite beider Ausstrahlungen belief sich auf 1,23 sowie 1,07 Millionen.4,44 Millionen Menschen sahen derweil im Ersten; 15,7 Prozent Marktanteil resultierten daraus. Knapp dahinter lag ein anderer 90-Minüter: Das ZDF sendete zur besten Ausstrahlungszeit eine weitere-Episode, für die sich durchschnittlich 4,13 Millionen Menschen (14,6%) entschieden.