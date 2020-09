Weniger als 2 Millionen Zuschauer: ABC-Doku über Notre-Dame geht baden

US-Quoten

ABC hat am Mittwoch mit einer Dokumentation über den Notre-Dame-Brand punkten wollen, dieser Plan ging jedoch gehörig schief.

Am 15. April 2019 hat die Notre-Dame in Paris gebrannt, die Kathedrale hat dadurch schwere Schäden erlitten. Das US-Network ABC hat in einem zweistündigen Special einen Blick auf den besagten Tag zurückgeworfen. Allzu viele Zuschauer konnten sich für die Dokumentationaber nicht begeistern: Im Schnitt sahen nur 1,36 Millionen Amerikaner ab 21 Uhr zu, in der werberelevanten Zielgruppe reichte das bloß zu einem Rating in Höhe von 0,2 Prozent. Wiederholungen von(0,4 Prozent) und(0,3 Prozent) eröffneten die Primetime mit besseren Werten.CBS hat die besten Zielgruppen-Ergebnisse eingefahren dank: Im Mittel waren damit ab 20 Uhr 1,0 Prozent drin – auch wenn das ein neues Allzeit-Tief für die Musikshow war, der Tagessieg war CBS sicher. 6,59 Millionen betrug die Gesamtreichweite, auch beim Gesamtpublikum entsprach das der Marktführung.Bei The CW hat sich die finale Staffelbei guten 0,2 Prozent gehalten. 0,68 Millionen Zuschauer hatte die neue Folge, so gut lief es seit Juni nicht mehr.hat danach erneut auf 0,1 Prozent abgegeben, die absolute Sehbeteiligung steigerte sich auf 0,75 Millionen. Bei FOX hatim Re-Run zunächst 0,4, dann 0,5 Prozent als Rating verbucht.bestätigte bei NBC das Vorwochen-Rating von schönen 0,6 Prozent.