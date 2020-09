«Die Gemeinschaftspraxis» glänzt am Nachmittag

Quotennews

Generell lief der Sat.1-Nachmittag einmal mehr erfolgreich. VOX hatte mit «First Dates» nur maues Glück.

In der Nachmittagsschiene von Sat.1 machteine sehr gute Figur: 0,28 Millionen Umworbene brachten dem Bällchensender ab 17 Uhr tolle 10,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt waren ebenfalls tolle 7,8 Prozent drin, die Reichweite belief sich auf 0,85 Millionen Interessenten. Ab 16 Uhr legtemit 0,94 Millionen Fernsehenden und 9,3 Prozent bei allen vor. 0,25 Millionen Werberelevante entsprachen derweil tollen 10,4 Prozent in der Zielgruppe.Ab 15 Uhr kamauf 0,91 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,21 Millionen Umworbene. Damit standen 9,5 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt auf der Rechnung.VOX holte ab 17 Uhr wiederum mitsehr gute 5,8 Prozent Marktanteil bei allen und sehr tolle 10,6 Prozent in der Zielgruppe. 0,66 Millionen Neugierige waren mit von der Partie, darunter befanden sich 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige. Ab 18 Uhr warfür maue 3,4 und 5,5 Prozent Marktanteil zu haben.