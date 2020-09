Überschaubarer Zuspruch für Nitros Abend der fliegenden Tritte

Quotennews

Jackie Chan, Owen Wilson, Nicolas Cage und Aaron Taylor-Johnson hatten am Dienstag wenig Zugkraft.

Nitro setzte am Dienstagabend zur besten Sendezeit auf. Die Actionkomödie mit Jackie Chan und Owen Wilson sprach 0,52 Millionen Menschen an und generierte somit solide 1,9 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen wurden maue 1,5 Prozent Marktanteil ermittelt – die Reichweite belief sich auf 0,12 Millionen Jüngeren.folgte mit 1,9 Prozent bei allen und 1,6 Prozent bei den Werberelevanten.Die Superhelden-Dekonstruktion holte 0,26 Millionen Fernsehende an die Mattscheiben, darunter befanden sich rund 60.000 Umworbene.erreichte bei ZDFneo derweil 1,55 Millionen Krimifans ab drei Jahren. Das glich einer Sehbeteiligung in der Höhe von 5,5 Prozent. Dieschloss mit 1,41 Millionen an, die Sehbeteiligung verbesserte sich auf 7,0 Prozent insgesamt. Mit einem Tagesmarktanteil von 3,8 Prozent befand sich ProSieben beim Gesamtpublikum am Dienstag auf Augenhöhe mit Kabel Eins und ProSieben.