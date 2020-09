Belá Klentze: Von «Alles was zählt» zum «Sturm der Liebe»

Vermischtes

«AWZ»-Ronny geht zur ARD-Dailynovela und wird dort einen Tourguide spielen.

Die tägliche Serie(im Ersten zu sehen um 15.10 Uhr) bekommt Zuwachs. Offenbar als zeitlich begrenzte Rolle geplant ist die Figur des Tourguides Manuel Krabbe. Darsteller des Charakters ist Bela Klentze, der im Frühjahr 2020 nach vier Jahren des Mitwirkens die RTL-Vorabendserie «Alles was zählt» verließ. Dort spielte er die Figur Ronny.«Sturm der Liebe» verstärkt er ab dem 21. Oktober – als Tourguide begleitet er die Gruppe um Robert auf einer Flussfahrt und verliebt sich dabei in Cornelia.Ebenfalls in Folge 3473 taucht Leentje van Straaten (gespielt von Antje Mairich) auf. Die charmante Holländerin nimmt sich gerade eine Camping-Auszeit in Bayern und wird dabei zur Lebensretterin von André.