Neues Team Römer: Zugriff auf die Zuschauer nicht vollends erfolgt

Die neue Sat.1-Vorabend-Ermittler-Serie hat am Montag einen verhaltenen Start hingelegt. Dabei liefen die neuen «K 11»-Fälle besser als zuletzt.

Sat.1 hat am Montagabend die Sendeschiene zwischen 18 und 20 Uhr komplett mit frischer Ware bestückt. Die alten Ausgaben von «Auf Streife – Die Spezialisten» sind Historie – um 18.30 Uhr ist jetzt der einst in «Richterin Barbara Salesch» bekannt gewordene Bernd Römer inzu sehen. Das neue Format legte aber einen sehr verhaltenen Start hin. In der klassischen Zielgruppe generierte die halbstündige Produktion nur 5,7 Prozent Marktanteil und lag somit sehr deutlich unter der Sendernorm. Die gemessene Reichweite betrug passable 0,92 Millionen.Dabei hatte das Römer-Format eine gute Chance, denn(kleines Bild) schlug sich um 18 Uhr besser als zuletzt. Die Ermittler-Serie kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf schöne 8,4 Prozent Marktanteil. Nur zwei Episoden der Neuauflage liefen stärker, zuletzt war Ende August eine höhere Quote ermittelt worden. Eine höhere Gesamt-Reichweite sicherten sich bis dato sechs Episoden der Neuauflage.Weiterhin sehr schwach unterwegs ist die 19-Uhr-Rateshow, die gerade einmal 3,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten einfuhr. Das von Hugo Egon Balder moderierte Format landete somit auf seinem bisherigen Tiefpunkt. Genauso schlecht lief es bereits am 4. September. 0,78 Millionen Menschen sahen am Montagvorabend zu, drei Episoden der Showproduktion hatten weniger Seher.