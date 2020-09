«Trucker Babes» machen Kabel Eins glücklich

Quotennews

Nach kleinem Tief zu Beginn des Jahres schlagen die neuen Folgen zur besten Sendezeit wieder voll ein.

sind bei Kabel Eins regelrecht zu einer festen Institution geworden. Nach großen Quotenerfolgen baute der Sender in den vergangenen Jahren SpinOff-Formate wie die «Trecker Babes» oder «Bus Babes» auf. Doch das Original läuft bekanntlich am besten. Seit vergangenem Sonntag gehen wieder neue Folgen der beliebten LKW-Fahrerinnen auf Sendung - mit Erfolg. Für beide neuen Folgen schalteten an den vergangenen Sonntagen zur besten Sendezeit jeweils 1,11 Millionen Zuschauer ein. Mit 3,5 und 3,7 Prozent Sehbeteiligung lieferten «400 PS in Frauenhand» beim Gesamtpublikum solide Werte.Die großen Erfolge zeigen sich aber beim werberelevanten Publikum. In der klassischen Zielgruppe freute sich die neue Staffel bisher über schöne 7,0 und nun 6,7 Prozent Marktanteil, 0,64 und 0,62 Millionen junge Zuseher ließen sich das Erfolgsformat nicht entgehen. Nachdem zu Beginn des Jahres keine Folge über 6,5 Prozent Marktanteil hinauskam, befinden sich die «Trucker Babes» wieder voll in der Spur.Im weiteren verlauf des Abends war mit guten Quoten für Kabel Eins noch nicht Schluss. Denn auchwusste zu überzeugen. Nach dem starken Lead-In hielt sich das Magazin bei starken 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum gabs mit 0,58 Millionen Zusehern und 3,4 Prozent wenig zu meckern.