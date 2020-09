RTLZWEI punktet mit dem harten Leben, ProSieben nachts mit der NFL

Quotennews

Auch eine weitere «Love Island»-Folge machte eine gute Figur.

Aufatmen auf Mallorca: Am Donnerstag sind die Zielgruppen-Quoten der tageskatuell produzierten RTLZWEI-Flirtshow wieder klar gestiegen. Die neueste Ausgabe erreichte ab 22.15 Uhr 7,7 Prozent Marktanteil. Tags zuvor war die Quote unter sechs Prozent gelegen. Die Donnerstagsfolge des Formats kam auf 0,65 Millionen Zuschauer, profitierte aber maßgeblich vom Lead-In. Ab 20.15 Uhr hatte der Sender mit Sitz in Grünwald bei München die Sozialreportagegezeigt und war auf genau acht Prozent Marktanteil bei den Umworbenen gekommen.1,03 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu. Schwach unterwegs waren am Donnerstag die Vorabend-Soapsum kurz nach 18 Uhr undab kurz nach 19 Uhr. Beide Formate kommen aus dem Hause filmpool und landeten mit 4,8 sowie 5,7 Prozent bei den Werberelevanten unter dem Level, das man von ihnen gewohnt ist.ProSieben startete in der Nacht auf Freitag in die neue Saison der National Football League (NFL). Das Eröffnungsspiel startete um 2.22 Uhr. Die Quoten für die Zeit nach drei Uhr liegen noch nicht vor, eine Aussage ist also nur für die ersten 38 Minuten der Spielübertragung möglich. In dieser Zeit kamauf bärenstarke 18,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten. Insgesamt schauten rund 170.000 Menschen ab drei Jahren zu.