«The Taste»: Stabil unter Vorjahresniveau

Quotennews

Erneut sahen rund eine Million Menschen die Sat.1-Kochshow.

Weiterhin unter dem Reichweiten-Level des Vorjahres liegt die neue Runde der Sat.1-Kochsendung. Die zweite Folge der neuen Staffel kam auf 1,04 Millionen Zuschauer. Das waren 0,02 Millionen mehr als in der Vorwoche. Im Gesamtmarkt blieb die Quote mit 4,2 Prozent identisch. Bei den 14- bis 49-Jährigen verlor die 20.15-Uhr-Sendung 0,05 Millionen Zuschauer (auf nun 0,48 Millionen), die Quote lag bei 6,6 Prozent. Gestartet war die neue Staffel sieben Tage zuvor noch mit 7,6 Prozent.Allgemein hat die Sendung in diesem Jahr weniger Fans als noch 2019. 2019 wurden immer mindestens 1,18 Millionen Zuschauer ermittelt. Richtig schlecht lief am Mittwoch ab 23.20 Uhr dann die Sendung- hier wurden sogar nur drei Prozent Marktanteil der klassisch Umworbenen eingefahren.Was lief gut für Sat.1 am Mittwoch? Die ab 15.55 Uhr gesendete Scripted-Realitypunktete bei den Umworbenen mit 13,7 Prozent, um 14 Uhr holte12,2 Prozent. Daswar im Sendezeitraum zwischen 5.30 und zehn Uhr morgens mit 18,2 Prozent Marktanteil das Non-Plus-Ultra.