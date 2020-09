Nitro kündigt neuen True-Crime-Stoff an

TV-News

Neben ganz frischen «Medical Detectives»-Folgen geht auch das deutsche «Anwälte der Toten» weiter.

Der Männersender Nitro packt im Monat Oktober neue True-Crime-Ware aus. Gleich zwei Sendungen dieser Programmfarbe sind ab Samstag, 3. September in der Primetime zu sehen. Um 20.15 Uhr zeigt der Kanal die deutsche Erstausstrahlung einer neuen-Staffel. Das wird in zweiter Linie auch VOX freuen, der Sender fährt mit dem Format Nacht für Nacht ja hohe Quoten ein.Darum geht es in der ersten ganz frischen Folge laut Nitro-Beschreibung: „Eine sexuelle Begegnung mündet in einem Desaster - doch danach stellen neueste Erkenntnisse der Forensik die fieberhaften Ermittlungen völlig auf den Kopf. In einem weiteren Kriminalfall wird eine Kleinstadt in Texas von einem Unbekannten terrorisiert - treibt hier etwa ein Serienkiller sein Unwesen?“Ab 21.05 Uhr steht dann die Premiere neuer-Folgen an. Die Doku-Reihe kommt aus Deutschland. Sie Debütfolge kümmert sich um einen Fall aus Braunschweig im Jahr 2008. m Kellerraum eines Mehrfamilienhauses werden Leichenteile gefunden. Sie liegen in Plastiktüten verpackt in einem blauen Koffer. Eine Madenspur und eine auffällige Tätowierung am Torso sorgen dafür, dass die Ermittler die Identität der Leiche schnell klären können.