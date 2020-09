SR-Intendant Kleist hört vorzeitig auf

Köpfe

Der Saarländische Rundfunk muss sich einen neuen Intendanten suchen. Dr. Thomas Kleist wird diese Position vorzeitig im April 2021 abgeben. "Dieser Schritt fällt mir unsagbar schwer", schrieb Kleist in einem Brief an die Mitarbeitenden des Saarländischen Rundfunks. Jedoch habe das strategische Interesse der Sendeanstalt Vorrang. Kleist möchte, dass seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger das Jahr 2021 nutzen könne, um sich beim SR bestens einzuarbeiten. Hintergrund ist auch die 2021 beginnende, neue Beitragsperiode; hier kämpfen die Öffis derzeit ja dafür, dass die Haushaltsgebühr auf 18,36 Euro angehoben wird – ein Vorhaben, das zur Zeit unter anderem an der Regierung in Sachsen-Anhalt scheitern könnte.Kleist erklärte zudem, dass nun ein Jüngerer beim SR zum Zug kommen müsse. "Jetzt aber ist die Zeit reif für einen Stabwechsel an die jüngere Generation." m Dezember vollendet Thomas Kleist sein 65. Lebensjahr. Bereits seit 1996 bekleidet er verschiedene Positionen beim SR. Zunächst war er Mitglied des Rundfunkrates, dann zehn Jahre Vorsitzender des Verwaltungsrates.Sein eigentlicher Vertrag wäre bis 2023 gelaufen. "Die Motivation der Mitarbeitenden und die Loyalität der gesellschaftlich relevanten Kräfte, einschließlich der politisch Verantwortlichen hier im Saarland, machen die Aufgabe, Intendant des SR zu sein, zu einer der schönsten der Welt."