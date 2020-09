Schauspieler Birol Ünel ist tot

Vermischtes

Der Darsteller starb im Alter von nur 59 Jahren.

Trauer in der Medienszene: Wie am Freitagmittag bekannt wurde, ist Schauspieler Birol Ünel im Alter von nur 59 Jahren verstorben. Zu seinen größten Erfolgen gehörten die Filme «Gegen die Wand» und «Soul Kitchen». Sein Kinodebüt hatte Ünel 1988 in «Der Passagier – Welcome to Germany» an der Seite von Tony Curtis.Vor acht Jahren erschien über den Schauspieler eine große Reportage im Blatt, darin war auch die Rede von gesundheitlichen Problemen, die Ünel wegen Alkoholkonsums habe. Die Reportage trug damals den Titel: „Vom Star zum selbstzerstörerischen, sanften Säufer“.Ünel soll zuletzt an Krebs erkrankt gewesen und diesem letztlich auch zum Opfer gefallen sein. Einer der letzten großen Filme, in denen Ünel mitwirkte, war der vor fünf Jahren veröffentlichte Kinoerfolg «Ich bin dann mal weg».