VOD-Charts

Die YouTube-Produktion ist seit einigen Tagen über Netflix abrufbar.

Zur Arbeit von Goldmedia Goldmedia erfasst seit Januar 2017 die Zuschauerzahlen von Pay-VoD-Angeboten in Deutschland. Methodisch fußt die Erhebung auf einer rollierenden Onlinebefragung mit bis zu 80.000 Befragten im Jahr. Goldmedia kooperiert dazu mit dem Panelprovider Respondi. Mit den VoD-Ratings existiert erstmals ein Analysetool über Zuschauerzahlen kostenpflichtiger VoD-Angebote in Deutschland.



Diese Fanbase wünschen sich wohl alle Serienmacher: In Deutschland ist die Produktion- zumindest im Abrufbereich – weiterhin sehr angesagt. Gemäß der Berechungen der Firma Goldmedia war in den zurückliegenden sieben Tagen kein Format erfolgreicher. Die Brutto-Reichweite der teuflischen Serie lag demnach bei fast 7,4 Millionen. Somit sicherte sich das Format, das inzwischen von Netflix als Original produziert wird, in Deutschland aber bei Amazon seine Premiere feiert, einen Abstand von über drei Millionen zum Zweitplatzierten. Der Silberrang ging an «Aquaman» ► (4,23 Millionen Bruttoreichweite).Erstmals in die VOD-Charts schaffte es die Produktion, die eigentlich von YouTube bekannt ist. Nun hat sich Netflix die Verwertungsrechte gesichert und das Format somit laut dieser Zahlen einem weiteren Publikum zugänglich gemacht. In den vergangenen sieben Tagen reichte es für Platz acht und eine Brutto-Reichweite in Höhe von 2,12 Millionen – nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die Produktion Serien wie «Biohackers» (2,10 Millionen) oder «Ozark» (1,62 Millionen) hinter sich ließ. Das aus Deutschland kommende Format «Biohackers» kehrte somit in die Liste der besten zehn Formate zurück – ein Erfolg, der längst mit der Bestellung einer zweiten Staffel belohnt wurde.Übrigens: Noch eine andere deutsche Netflix-Serie ist sehr stark unterwegs. Das inzwischen mit Staffel drei abgeschlossene Mystery-Formatbelegt den dritten Rang. Ermittelt wurden rund 3,21 Millionen Brutto-Reichweite für die Serie, nach einer Woche Pause kehrte die Sendung also wieder in die Hitliste zurück. Vierter wurde das unter dem internationalen Titel «Money Heist» gelistetevor. 3,17 sowie 2,66 Millionen Brutto-Reichweite wurden für diese beiden Serien ausgewiesen.