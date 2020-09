«Einfach super!»: Annehmbarer Einstand im ZDF

Quotennews

Eltons neue Spielshow ist vom KiKA zum ZDF gesprungen. Dabei machte sie am Mittwochabend eine annehmbare Figur.

Nachdem die neue Quiz-und-Spiele-Show mit Elton,, bereits in kurzer Version im KiKA angelaufen ist, folgte am Mittwochabend das Debüt der abendfüllenden ZDF-Primetime-Variante des Showkonzepts. Miriam Neureuther spielte mit ihrem Mann Felix im Team "Sport" zusammen mit Feena, «Bergretter»-Star Sebastian Ströbel und Youtube-Star Julia Beautx bildeten das Team "Unterhaltung" zusammen mit Maxl, und die Sänger Sarah Lombardi und Nico Santos spielten im Team "Musik" gemeinsam mit Lukas.2,79 Millionen Showfans wollten das sehen, darunter befanden sich 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit brachte es das ZDF auf maue 10,3 Prozent beim Gesamtpublikum, während dem Mainzer Sender in der jungen Altersgruppe akzeptable 5,6 Prozent zu Buche standen.Ab 22.15 Uhr schoss dashingegen auf akzeptable 12,5 Prozent bei allen und auf sehr gute 7,4 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Im Ersten erreichtederweil 4,00 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,59 Millionen Jüngere. Das bedeutete für die dramatisch angehauchte Komödie sehr gute 14, Prozent insgesamt und ebenfalls sehr gute 7,7 Prozent bei den Jüngeren.