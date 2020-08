«His Dark Materials» geht wohl noch 2020 weiter

TV-News

Ein neuer Trailer zur Serie enthält Hinweise auf den Starttermin.

Die HBO/BBC-Produktionwird noch 2020 im TV fortgesetzt. Das rund einstündige Format, das auf der gleichnamigen Buchreihe basiert, kehrt im November mit neuen Episoden zurück. Diese werden auf den Sendern HBO in den USA, der BBC in Großbritannien und auf Sky Atlantic in Deutschland gezeigt. Die zweite Staffel basiert auf dem Buch "Das Magische Messer" ("The Subtle Knife") – sie wird aber kürzer ausfallen als zunächst geplant.Wie viele Produktionen musste man auch am Set dieser Serie zuletzt mit Corona kämpfen. Sie wird daher um eine Episode kürzer ausfallen, es wird die letzte Folge fehlen, die bis dato nicht mehr fertiggestellt werden konnte.In der zweiten Staffel wird unter anderem Terence Stamp als Cast-Neuzugang auftauchen. Auch Jade Anouka ist frisch dabei. Andere Darsteller, etwa Ruth Wilson, nehmen die bisherigen Rollen wieder auf.