Klaro: Ohne Fußball heizt «Grill den Henssler» wieder ein

Quotennews

Star-Koch Steffen Henssler darf sich freuen: «Grill den Henssler» erholt sich vom Tief der Vorwoche.

Am 23. August 2020 stürzte der VOX-Quotenbringerentgegen der Gewohnheit bei Jung und Alt mit einer Erstausstrahlung unter den Senderschnitt. Der Grund dafür war offensichtlich: Mit dem Champions-League-Finale im Gegenprogramm waren lediglich 1,02 Millionen Showfans mit von der Partie, darunter befanden sich 0,38 Millionen Umworbene. Damit standen maue 3,4 Prozent Marktanteil bei allen auf der Rechnung, bei den Jüngeren waren miese 4,0 Prozent drin. Diesen Sonntagabend konnte sich «Grill den Henssler» ohne derart starke Konkurrenz im Gegenprogramm erwartungsgemäß erholen.Ab 20.15 Uhr lockte VOX mit «Grill den Henssler» 1,48 Millionen Menschen an die Mattscheiben. Das glich einer Sehbeteiligung in der Höhe von sehr guten 5,8 Prozent. Bei den Umworbenen wurde eine Reichweite von 0,63 Millionen erzielt. Das entsprach ebenfalls sehr guten 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Ab 23.25 Uhr erreichte0,83 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,35 Millionen Werberelevante. Damit fuhr VOX sehr starke 7,8 Prozent bei allen ein sowie starke 10,8 Prozent bei den Jüngeren. Kabel Eins derweil brachte es mitzur besten Sendezeit auf 0,87 Millionen Neugierige.Das bedeutete mäßige 2,9 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,44 Millionen Umworbene mündeten unterdessen in solide 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.folgte ab 22.10 Uhr mit 3,1 respektive 5,6 Prozent.