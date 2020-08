Primetime-Check

Wie schnitt eine weitere Live-Ausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert» bei RTL ab? Wie gut kam ein neuer Kriminalfall von «Kommissarin Lucas» im ZDF an?

RTL hat mitden Primetime-Sieg bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren geholt – auch wenn es nach wie vor Fakt ist, dass die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show nicht an die Werte von April und Mai mithalten kann: 0,82 Millionen Zuseher sorgten für 15,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt haben 1,74 Millionen Zuschauer zugesehen, das reichte für 8,4 Prozent Marktanteil. Das Erste hat mit seiner Showwesentlich mehr ältere Zuseher angesprochen, 3,57 Millionen, um genau zu sein. Bei 14,6 Prozent lag die Gesamtquote hierbei. 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährige hatten schöne 11,7 Prozent Marktanteil zur Folge. Das ZDF hat die meisten Zuschauer ab drei Jahren vor die Bildschirme gelockt:hat dort 5,54 Millionen Krimifans unterhalten, das entsprach 21,3 Prozent Marktanteil. 0,44 Millionen Jüngere brachten eine Quote von 7,2 Prozent ein.ProSieben hat mitordentliche 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbucht, insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,21 Millionen. Sat.1 hat ebenfalls zufriedenstellende 9,6 Prozent bei den Umworbenen verzeichnet,hatte allerdings eine etwas niedrigere Gesamtreichweite in Höhe von 1,16 Millionen. Gerade so auf Senderschnitt-Niveau befand sich VOX mit seiner viereinhalbstündigen Dokumentation: 6,7 Prozent gab es damit zu holen, 0,35 Millionen Werberelevante schauten zu. Beim Gesamtpublikum lag die Produktion mit 1,14 Millionen Zusehern und 5,6 Prozent Marktanteil über dem Soll.RTLZWEI hat am Samstagabend gelitten und kam mitnicht über mickrige 2,9 Prozent Marktanteil hinaus. Mehr als 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren waren hierfür nicht zu begeistern. Sogar Kabel Eins war mit seinen Serien-Wiederholungen erfolgreicher dran:hat zunächst 3,6 und 4,4 Prozent Marktanteil bei insgesamt 0,68 bzw. 0,78 Millionen Zuschauern erzielt,danach 4,3 sowie 4,4 Prozent und Reichweiten in Höhe von 0,59 und 0,53 Millionen.