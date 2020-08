Snoop Dogg und Martin Lawrence drehen Politserie für Jerry Bruckheimer

US-Fernsehen

Rapper Snoop Dogg und «Bad Boys for Life»-Star Martin Lawrence übernehmen die Hauptrollen in einer von Jerry Bruckheimer produzierten Polit-Dramaserie.

Auch wenn es so wirkt, als würde in dieser Schlagzeile nicht ein Nomen zum anderen passen: Laut 'Deadline Hollywood' ist es Realität. Fo shizzle: Der Rapper Snoop Dogg, der sich ein dauerentspanntes Image aufgebaut hat, und Komödienhauptdarsteller Martin Lawrence werden gemeinsam in einer Dramaserie auftreten, die sich um die weite Welt der Politik dreht. Das Projekt trägt den simplen Titelund wird von Actionproduzent Jerry Bruckheimer («CSI», «Fluch der Karibik») produziert.Die Serie orientiert sich an wahren Ereignissen und dreht sich um zwei beste Freunde, die in Washington D.C. ein riskantes und ambitioniertes Intrigenspiel betreiben. Die beiden Stars haben die Serie selber entwickelt. Neben Snoop "Drop It Like It's Hot" Dogg und Lawrence, der neben Will Smith im weiterhin amtierenden, erfolgreichsten Film des Jahres (nämlich «Bad Boys for Life») die Hauptrolle übernahm, ist zudem Patrick Aison für die Entwicklung der Dramaserie zuständig. Der «Treadstone»-Macher verfasst laut 'Deadline Hollywood' derzeit die Pilotfolge. Aison, Lawrence, Dogg, KristieAnne Reed und Ted Chung übernehmen zudem Produzentenpflichten.Auch Sean Lampkin und James Oh produzieren. Neben Jerry Bruckheimer Television agieren auch die CBS Television Studios als Produktionshäuser. Eine Sendeheimat hat «Game» noch nicht. Für Lawrence ist es die erste große TV-Rolle seit seiner FX-Comedyserie «Partners» aus dem Jahr 2014.