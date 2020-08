ProSieben macht seine «Music Hall» dicht und bringt Fahri-Dokus zurück

TV-News

Für den Glück suchenden Fahri Yardim geht es ab September unter anderem nach Indien.

ProSieben hat in dieser Woche einige Korrekturen im Dienstags-Programmplan vorgenommen. Unter anderem wurde entschieden, dass die Musik-Reihekeine Zukunft mehr hat und schon kommende Woche nicht mehr Teil des Line-Ups ist. Vier Episoden wurden bislang dienstags gegen 22.40 Uhr gezeigt, zuletzt lagen die Zielgruppen-Quoten unter der Marke von drei Prozent. In dieser Woche lag auch die Gesamtreichweite mit 170.000 auf äußerst niedrigem Niveau. Kommenden Dienstag, also am 1. September, wiederholt der Sender ab 22.45 Uhr nun eine alte-Folge, eine Woche später gibt es eine alte Ausgabe vonab 23 Uhr zu sehen. Diese ist dann Lead-Out der Staffelpremiere von «Joko und Klaas gegen ProSieben».Die neue Staffel dieser Show ist ab dem 15. September dann Lead-In für einen neuen Versuchan den Mann zu bringen. Vier neue Episoden sollen dann immer dienstags gegen 23 Uhr gesendet werden. Zum Auftakt geht es nach Indien. Fahri möchte in der einstündigen Sendung wissen und erfahren, welche Glückskonzepte Menschen auf der Welt verfolgen: Menschliche Nähe, auch wenn sie gekauft ist? Das Nachjagen eines Schönheitsideals? Die Kenntnis der eigenen Zukunft? Selbstüberwindung für den großen Kick? Was macht wirklich glücklich? Machen diese Glückskonzepte Fahri glücklich?Zwei Folgen der Reihe zeigte ProSieben im Herbst 2019 am Montagabend um kurz nach 22 Uhr – sie erreichten jeweils nur gut eine halbe Million Zuschauer. Nach 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in der zweiten Woche zog der Sender erstmal den Stecker. Die Suche nach einem besseren Sendeplatz ist nun also abgeschlossen.