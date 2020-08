Wieder im Aufschwung: «Live nach Neun»

Quotennews

Besonders bei den Jungen lief das Vormittagsmagazin des Ersten am Dienstag stark.

Ganz schön gemausert hat sich die Vormittagssendung des Ersten, die immer um 9.05 Uhr beginnt und somit auch den Namenverdient. Erst in der vergangenen Woche, am 20. August, fuhr das jeweils knapp 50 Minuten lange Format, die beste Quote aller Zeiten in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen ein. 12,1 Prozent standen an jenem Donnerstag zu Buche. In dieser Woche am Dienstag lief es bei den jungen Leuten erneut richtig gut – 8,5 Prozent Marktanteil wurden ermittelt. Im Jahr 2020 liefen bis dato nur 16 Ausgaben stärker.Insgesamt sahen 0,36 Millionen Menschen das Vormittagsmagazin, das auch diesmal wieder gegenim ZDF antrat. Diese Sendung startet ebenfalls um kurz nach neun Uhr morgens, dauert aber länger, nämlich bis etwa 10.30 Uhr. 0,61 Millionen Zuschauer (13,2%) wurden hier gemessen. Allerdings landete der tägliche Service bei den Jungen weit hinter der ARD-Sendung; nämlich bei nur 4,7 Prozent (und rund 60.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren).Zurück zum Ersten – hier setzte am Nachmittag die Serie(15.10 Uhr) ein Ausrufezeichen. Die frischen Geschichten aus Bayern kamen bei den jungen Leuten auf wunderbare 9,4 Prozent Marktanteil, insgesamt erzielte die Produktion sogar 14,4 Prozent. Die gemessene Reichweite bei allen Leuten belief sich auf 1,49 Millionen.