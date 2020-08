«Mulan» auf Disney+: Das sind die Kosten

TV-News

Im Zuge der Disney+-Veröffentlichung des Big-Budget-Abenteuerfilms «Mulan» wird auf dem Streamingdienst neu ein VIP-Zugang eingeführt.

Der «Mulan»-Cast Liu Yifei

Donnie Yen

Jason Scott Lee

Yoson An

Gong Li

Jet Li

Das Kapitel "-Neuverfilmung" sorgte in den vergangenen Wochen für Tumult. Kinobesitzer waren wütend auf den Disney-Konzern, viele Kinofans ebenfalls: In vielen Ländern sagte die Walt Disney Company den Kinostart von «Mulan» ab, um den Film stattdessen als digitalen Kauftitel auf Disney+ anzubieten – und das in den USA beispielsweise zu einem Preis von 29,99 Dollar. Das sehen Kinos und Kinofans als Kampfpreis an, da größere Familien so günstiger davonkommen als von einem Kinobesuch. Zugleich beschwerten sich einige Streaming-Nutzende, der Preis sei zu hoch für etwas, das man als einen In-App-Kauf betrachten könnte.Darüber hinaus herrschte große Verwirrung, wie genau Disney international mit «Mulan» verfahren wird, da die Ansagen über die verbliebenen Kinoauswertungen im Zuge einer Disney-Investorkonferenz sehr hastig und wenig konkret verliefen. So wurde der Anschein erweckt, dass es Märkte geben wird, in denen «Mulan» parallel auf Disney+ und im Kino startet. Dies ist nun aber doch nicht der Fall. In Deutschland gilt daher: Wer «Mulan» direkt zum Start am 4. September 2020 sehen will, wird sich den neu eingeführten VIP-Zugang auf Disney+ gönnen müssen.Der neue VIP-Sektor ermöglicht es allen, die ein Disney+-Abo haben, für den Preis von 21,99 Euro «Mulan» zu streamen, und das beliebig oft, solange das Abo besteht. Wer die 21,99 Euro für überhöht hält, kann sich alternativ gedulden: «Mulan» wird zu einem späteren Zeitpunkt auch ohne zusätzliche Kosten ins reguläre Disney+-Portfolio aufgenommen.