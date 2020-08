WDR schickt «Domian» öfter auf Sendung

TV-News

Der Sender begründet dies mit dem großen Zuspruch am Format.

Ende August wird sich Jürgen Domian wieder im WDR-Fernsehen zurückmelden – das ist keine Neuigkeit. Auch jetzt bleibt es beim 28. August als Zeitpunkt für das Wiedersehen mit der Call-In-Show von. Kurz vor dem Ende der Sommerpause gab der WDR jedoch bekannt, dass der Ausstrahlungsrhythmus erhöht wird. Eigentlich hatte man geplant, eine Sendung pro Monat zu übertragen, jetzt wird Jürgen Domian alle zwei Wochen auf Sendung sein.Wann läuft die Show? immer am zweiten und am letzten Freitag des Monats zur bewährten Uhrzeit um 23.30 Uhr direkt im Anschluss an den «Kölner Treff»Dieser Rhythmus habe sich schon während des Corona-Lockdowns bewährt. Der WDR nannte Domian in dieser Zeit einen „empathischen Zuhörer, Ratgeber und Trost-Spender.“