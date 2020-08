Showtime und Sky legen Neuauflage von «Penny Dreadful» zu den Akten

US-Fernsehen

Ein kurzer Spaß: Die Serie wird keine zweite Staffel erhalten.

Mehr zum Thema Lesen Sie hier unsere ausführliche TV-Kritik zu Lesen Sie hier unsere ausführliche TV-Kritik zu «Penny Dreadful: City of Angels»

Um die City of Angels drehte sich die kürzlich bei Showtime und Sky gezeigte Fortsetzung der Serie. Für alle, die die Geschichten darin mochten, kommen nun schlechte Nachrichten. Der amerikanische Pay-Sender gab bekannt, dass er sich gegen eine Fortsetzung entschieden hat. Die Produktion ist also zu Ende. "Wir möchten den ausführenden Produzenten John Logan, Michael Aguilar und dem gesamten Cast und der Crew für ihre hervorragende Arbeit an diesem Projekt danken", hieß es in einem kurzen Statement von Showtime.Die Serie spielte im Los Angeles der End-30er-Jahre, einer Zeit und einem Ort, die tief von sozialen und politischen Spannungen durchdrungen war. Als ein grauenhafter Mord die Stadt erschüttert, werden Detective Tiago Vega und sein Partner Lewis Michener in eine epische Geschichte verwickelt, die die reiche Geschichte von Los Angeles widerspiegelt.Die Serie war in den USA kein echter Quotenerfolg, soll Medienberichten zufolge dafür aber vergleichsweise teuer gewesen sein. Exakte Gründe für das frühe Ende wurden aktuell jedoch nicht publik gemacht.