«Grill den Henssler» verliert über die Hälfte des Marktanteils

Quotennews

Die VOX-Show bekam den Einfluss des Champions-League-Finales mit am meisten zu spüren. Die Sehbeteiligungen brachen auf ein Allzeittief ein.

Bereits ohne Fußball als zusätzliche Konkurrenz zeigte der Trend fürauf hohem Niveau vergangene Woche nach unten. Wie zu erwarten, ging die Einschaltquote für die Show, während gleichzeitig das Champions-League-Finale mit deutscher Beteiligung im ZDF gezeigt wurde, noch viel deutlicher in den Keller. Im Vergleich zur Vorwoche verlor der Kampf der Spitzenköche satte 4,3 Prozentpunkte und damit mehr als die Hälfte der gesamten Sehbeteiligung am vergangenen Sonntag in der klassischen Zielgruppe. Erstmals seit 2014 lief die Show in der Primetime unter dem Senderschnitt. Mit nur vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein neuer Tiefstwert bei «Grill den Henssler» erreicht. Das Champions League Finale hat definitiv alles auf den Kopf gestellt.So musste sich die VOX-Show auch insgesamt mit dünnen 3,4 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Über den Abend hinweg verfolgten im Schnitt 1,02 Millionen Zuschauer die neue Sendung, davon 0,38 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Reichweiten gingen durch König Fußball im Wochenvergleich nur wenig nach unten. Insgesamt verlor die Show im Vergleich zur dritten Folge “nur” gut 200.000 Zuschauer. Die insgesamt sehr viel höhere TV-Nutzung am Sonntagabend als üblich sorgten für den zunächst dramatisch erscheinenden Einbruch der Sehbeteiligungen.Da sich die Champions-League-Übertragung noch bis zirka 23.30 Uhr erstreckte, hatte auchim Anschluss wenig zu melden. Während das Magazin die 3,4 Prozent Gesamtmarktanteil vom Vorprogramm hielt, ging es bei den klassisch Umworbenen noch auf magere 3,5 Prozent nach unten. Insgesamt schalteten 0,44 Millionen Interessierte ein und damit 190.000 weniger als am Sonntag zuvor.