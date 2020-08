Weiterhin Zielgruppen-Sieger: «SmackDown» gewinnt sogar noch dazu

US-Quoten

FOX fährt mit Wrestling weiterhin sehr gut am Freitagabend, diesmal konnte man bei den Umworbenen sogar etwas zulegen.

FOX ist weiterhin sehr erfolgreich unterwegs am Freitagabend mit seiner-Übertragung: 0,6 Prozent standen dafür als Rating zu Buche, damit wurden im Vergleich zu den Vorwochen Pluspunkte eingefahren. 0,5 Prozent waren nämlich zuletzt Standard in der Zielgruppe. Ebenso stieg auch die absolute Zuschauerzahl, nach längerer Durststrecke war wieder eine Sehbeteiligung über zwei Millionen machbar: Im Schnitt sahen 2,17 Millionen Menschen zu.FOX wurde also klarer Sieger bei den 18- bis 49-Jährigen, bei allen Fernsehenden holte sichden Siegertitel zurück. Die CBS-Serie holte in der Wiederholung 4,01 Millionen Zuschauer auf ihre Seite, 0,4 Prozent betrug das Rating. Die letzten Wochen war ja die ebenfalls bei CBS gezeigte Schnipsel-Show «Greatest #AtHome Videos» Gesamtsieger am Freitag, jedoch mit deutlich weniger als vier Millionen Zuschauern.undhaben beide ab 20 Uhr etwas über drei Millionen Zuseher angesprochen, das Rating betrug aber nur 0,3 Prozent.Jede Hoffnung verloren ist derweil bei The CW in der 21-Uhr-Stunde:hat auch diesmal wieder 0,0 Prozent verbucht, maximal 0,25 Millionen Zuschauer sahen sich die Doku-Soap an.hatte zur besten Sendezeit immerhin 0,65 Millionen bzw. 0,52 Millionen Amerikaner angesprochen und 0,1 Prozent in der Zielgruppe verbucht. Bei NBC kamen zwei alte-Ausgaben nicht über 0,3 bzw. 0,4 Prozent hinaus, die Reichweite fiel auf bis zu 1,99 Millionen. Eine neueergatterte ebenfalls 0,4 Prozent und besserte sich auf eine Zuschauerzahl in Höhe von 2,31 Millionen.