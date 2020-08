Primetime-Check

Wie sehr punktete das ZDF diesmal mit Krimis? Wie viele Zuschauer hatte das Europa-League-Finale bei RTL? Und wie entwickelte sich «Promi Big Brother»? Dies und mehr im Primetime-Check …

Die meisten älteren Zuschauer konnte das ZDF mitbegeistern: Die Krimi-Wiederholung hatte dort um 20.15 Uhr 3,86 Millionen Zuschauer vorzuweisen, das reichte für 16,5 Prozent Marktanteil bei allen Fernsehenden. 0,41 Millionen jüngere Zuschauer bedeuteten 7,7 Prozent Marktanteil. Das Erste hat mit der erneuten Ausstrahlung seinerhingegen nur 2,74 Millionen Zuseher anziehen können, das entsprach mauen 11,6 Prozent als Quote. 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu 5,1 Prozent Marktanteil, auch in dieser Gruppe war das ZDF also gefragter.RTL hat mit der Übertragung desgepunktet: Die Vorberichterstattung scheiterte mit 6,6 und 7,2 Prozent zwar noch ganz klar an der Zweistelligkeit in der Zielgruppe, das eigentliche Spiel schaffte es dann jedoch auf im Schnitt zufriedenstellende 13,3 Prozent Marktanteil. 0,75 Millionen Umworbene schauten zu, insgesamt belief sich die durchschnittliche Reichweite auf 2,70 Millionen. Bei Sat.1 hatzugelegt und die besten Werte seit dem Start generiert, tolle 14,6 Prozent Marktanteil standen bei den Werberelevanten zu Buche – die höchste Primetime-Quote also. 0,79 Millionen Jüngere waren mit von der Partie, insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,77 Millionen. ProSieben hat mitschöne 9,6 Prozent Marktanteil geholt, 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dafür zu haben. Bei allen Fernsehenden bezifferte sich die Reichweite auf 1,23 Millionen.Über dem Senderschnitt lagen die Wiederholungen vonbei VOX: 6,9, 7,2, 6,7 sowie schlussendlich sogar 8,5 Prozent Marktanteil waren damit möglich. Zwischen 0,73 Millionen und 0,87 Millionen lagen die absoluten Sehbeteiligungen. Kabel Eins hat mitgemischte Gefühle durchlebt: Passable 4,6 und 5,3 Prozent waren zuerst drin, ehe der Ableger aus New Orleans auf unzureichende 3,8 Prozent stürzte. Eine weitere Folge der Mutterserie schaffte dann nach 23.16 Uhr wieder bessere 4,5 Prozent. Von 0,58 Millionen bis 0,85 Millionen schwankten die Gesamt-Zuschauerzahlen. Bei RTLZWEI überzeugten indes zwei Filme:hat zuerst 6,0 Prozent geholt unddanach sogar 6,5 Prozent. 0,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren hatte der erste Streifen, 0,55 Millionen der zweite.