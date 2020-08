«Criminal Minds»-Abschluss und «Promi Big Brother»: Sat.1-Donnerstag durchgehend zweistellig

Quotennews

Aus und vorbei: Der Münchner Sender zeigte am Donnerstagabend die letzten beiden Folgen der amerikanischen Profiler-Serie.

Erfolg für Sat.1 – wenn er auch mit Abschiedsschmerz verbunden ist. Am Donnerstag ging nach vielen Jahren im deutschen TV die US-Krimiseriezu Ende. Sie bescherte Sat.1 mit dem finalen Doppelpack um 20.15 und 21.15 Uhr im Schnitt 10,4 sowie 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dies waren fast die besten Werte des Jahres, 2020 hatte nur eine Ende Juli gezeigte 20.15-Uhr-Folge bessere Zielgruppen-Quoten. 1,63 und 1,68 Millionen Menschen ab drei Jahren verabschiedeten sich am Donnerstag von der von CBS beauftragten Serienproduktion.Grund zum Jubeln hatte auch- die aktuelle Staffel befindet sich nun in der zweiten Halbzeit, Freitag kommender Woche wird der Sieger gekürt. Die am Donnerstag von 22.15 bis kurz vor Mitternacht live gezeigte Ausgabe sicherte sich 13,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Das war die drittbeste Quote dieser Staffel und zugleich die beste in dieser Woche. 1,48 Millionen Menschen schauten zu, 0,12 Millionen mehr als am Vortag.sixx, das ab 23.45 Uhr die begleitende Late-Night-Show zeigte, sicherte sich 3,3 Prozent Marktanteil und lag damit ebenfalls weit oberhalb der Sendernorm. Rund 220.000 Menschen ab drei Jahren schlugen sich mit den Gastgebern Melissa Khalaj und Jochen Bendel die Nacht um die Ohren.