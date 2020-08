Familystyle dealt mit Entertainment 360

US-Fernsehen

Das Unternehmen arbeitet nun mit der Tochterfirma von den «House of Cards»-Machern zusammen.

Die Unternehmen Familystyle und Entertainment 360, dem Joint-Venture zwischen MRC Television und Management 360, haben einen Exklusivvertrag unterzeichnet. Familystyle ist die Produktionsfirma, die von Karyn Kusama, Matt Manfredi und Phil Hay geleitet wird. Das erste Projekt, das im Rahmen des Deals entwickelt wird, ist «The Occupant».Kusama wird die Regie übernehmen und schreibt die Serie gemeinsam mit Manfredi und Hay. Bei der in Los Angeles angesiedelten Serie geht es um eine Verschwörung und dem Kampf in einem Megakonzern. „Phil, Matt und ich haben einige unserer persönlichsten Arbeiten als Team geleistet“, sagte Kusama.„Wir sind wirklich begeistert, dass MRC Television und E360 die jüngsten Mitglieder unserer kreativen Familie sind“, so Kusama weiter. Hay und Manfredi schufen schon «Mysterious Benedict Society» für Hulu, das sich derzeit in Vorproduktion befindet. Kusama war an «The Man in the High Caste» für Amazon und «Billions» für Showtime beteiligt.