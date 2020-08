Netflix schafft Probemonat ab

Vermischtes

"Mal eben gratis Netflix" ist nicht mehr: Der Streaming-Gigant streicht die kostenlose Probezeit.

Nachdem Disney+ seine kostenlose Probezeit eingestellt hat, zieht Video-on-Demand-Platzhirsch Netflix nach: Der Streamingservice streicht seinen bislang angebotenen Probemonat. Wer Netflix abonniert, wird also fortan auch prompt bezahlen müssen. Mal eben reinschnuppern ist nicht mehr drin. Das gilt so jedenfalls für einige Märkte, darunter für Deutschland. In Österreich oder auch den USA hingegen ist der Probemonat weiterhin erhältlich. Jedoch hat Netflix in vielen Märkten, die weiterhin einen Probemonat anbieten, die Abo-Preise (erneut) erhöht.Erst kürzlich führte Netflix auch neue Optionen ein, wie eine Shuffle-Funktion , das manuelle Bearbeiten der "Weiterschauen"-Liste und das Abspielen von Netflix-Inhalten in erhöhter Geschwindigkeit, für den Fall, dass man Filme und Serien pflichtmäßig runter schlingen will. Diese neuen Optionen werden sukzessive etabliert.Aktuell bietet Netflix in Deutschland drei Abo-Modelle an: Ein Basis-Paket ohne HD, ein Standard-Paket mit HD und ein Premium-Abo mit Ultra-HD. Im Basis-Paket kann nur ein Titel gleichzeitig gestreamt werden, im Standard-Abo kann auf zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden, Premium verdoppelt dies. Die Kosten liegen bei 7,99, 11,99 und 15,99 Euro.