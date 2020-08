Im September: Sat.1 Gold startet «Einsatz für die Welpenprofis»

TV-News

Der Donnerstag bleibt somit fest in Händen (Pfoten) tierischer Experten.

Der Donnerstagabend bei Sat.1 Gold wird weiterhin mit tierischen Formaten bespielt. Derzeit läuft an diesem Abend um 20.15 Uhr das von Jochen Bendel moderierte «Haustier mit Herz», jüngst gab es einen großen Tiervermittlungsabend. Ab September kommt ein Format-Neustart ins Line-up:Das Konzept ähnelt der Martin-Rütter-Sendung «Die Welpen kommen» (RTL). Im Sat.1-Gold-Format begleiten Jochen Bendel und Verhaltensbiologin sowie Hundetrainerin Kate Kitchenham zehn frischgebackene Hundeeltern bei der Erziehung ihrer Welpen. Ob Mops, Rhodesian Ridgeback, Husky oder Zwergpudel, sie alle haben eins gemeinsam: Sie tun selten das, was man ihnen sagt.Im Auftakt am 10. September zur besten Sendezeit geht es um den „süßen Kalle“. Der Cavalier King Charles Spaniel hat ein großes Problem: Er macht sein Geschäft nur drinnen. Während Jochen in Düsseldorf zum Intensivtraining bittet, ist Verhaltensbiologin Kate Kitchenham in Köln bei Familie Wunderlich mit dem Welpen Vuki beschäftigt. Der Labrador ist ein richtiges Energiebündel …