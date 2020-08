Für Fans von «Smallville»: UniversalTV startet «Burden of Truth݁»

TV-News

Die erste Staffel der neuen Dramaserie wird im Herbst nach Deutschland kommen.

Der seit der Übernahme durch Comcast unter das deutsche Sky-Dach gewanderte Pay-Sender Universal TV baut im Oktober sein Serienportfolio weiter aus. Ab dem 26. Oktober sind montags Doppelfolgen der Produktion(immer ab 21 Uhr) geplant.Darin gerät „«Smallville»-Star Kristin Kreuk als toughe Anwältin in einen spektakulären Rechtsstreit, der sich schon bald zu einem großen Umweltskandal entwickelt. Staffel eins umfasst zehn Episoden, wird also fünf Wochen lang im Programm verbleiben. Gute Nachricht für alle Fans – die Serie hat eine lange Laufzeit. In den USA ist Staffel vier schon abgemachte Sache. Universal TV hält für Deutschland auch die Rechte an den auf Staffel eins folgenden Ausgaben.Neben Kristin Kreuk sind Peter Mooney («Rookie Blue»), Alex Carter («CSI: Las Vegas»), Star Slade («Frontier»), Benjamin Ayres («Saving Hope»), Nicola Correira-Damude («Private Eyes») und Sarah Thompson («Nomis») in weiteren Rollen zu sehen.