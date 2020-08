Vertagtes Finale am Horizont: Dann geht «Supernatural» zu Ende

US-Fernsehen

Ab Oktober biegt «Supernatural» nach Corona-Zwangspause in seine Zielgerade ein ...



Die actionreiche, humorvolle Mysteryseriehat es schon weit über ihr einst angedachtes Ende hinaus geschafft. Doch dieses Frühjahr sollte endgültig das Aus erfolgen – bis die Corona-Pandemie dazwischenkam. Während der Ausstrahlung der 15. und abschließenden Staffel von «Supernatural» wurde nämlich noch gedreht – und die Produktion der abschließenden sieben Folgen musste aufgrund der Pandemie aufgegeben werden. Teils musste noch gedreht werden, mitunter blieben die Folgen in der Postproduktion stecken.«Supernatural»-Produzent und -Autor Andrew Dabb versicherte den Fans, er, das Produktionshaus Warner Bros. und der ausstrahlende Sender The CW hätten "die volle Absicht, die Serie zu Ende zu bringen", und zwar in ursprünglich geplanter Form. Man müsse sich nur gedulden. Und nun steht fest, wie lange man sich noch gedulden muss: The CW biegt am 8. Oktober 2020 in die Zielgerade ein. Das Finale folgt am 19. November 2020.In Deutschland wird Amazon Prime Video die Folgen stets kurz nach der US-Premiere im Originalton auswerten. Sky wird die Folgen optional synchronisiert zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen. Einer der Serienstars hat übrigens schon sein nächstes Engagement gefunden.