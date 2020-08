«Das Jenke-Experiment» fällt insgesamt durch, holt passable Werte in der Zielgruppe

Quotennews

Bevor er bei ProSieben weitermacht, holt Jenke von Wilmsdorff in Wiederholungen durchwachsene Zahlen für RTL.

Bevor es sich Jenke von Wilmsdorff bei ProSieben heimisch macht, kramt die RTL-Senderfamilie noch einmal Wiederholungen mit dem preisgekrönten Reporter und Selbstexperiment-Fernsehmacher heraus. Diesen Montagabend zeigte RTL zur besten Sendezeit eine alte Folge von, was in der Zielgruppe passabel ankam: 0,79 Millionen Umworbene schauten rein, damit waren RTL 11,2 Prozent Marktanteil sicher.Schon Anfang Juli kam eine «Das Jenke-Experiment»-Wiederholung bei RTL auf 0,79 Millionen Interessenten im Alter von 14 bis 49 Jahren. Damals führte das zu 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum wurden Anfang Juli 1,38 Millionen Neugierige gemessen, was nur mageren 5,1 Prozent entsprach. Diesen Montagabend wurden indes 1,44 Millionen und 5,3 Prozent erreicht.VOX hielt ab 20.15 Uhr mit zwei Folgendagegen. 1,11 und 0,73 Millionen Fernsehende schalteten ein, das entsprach mäßigen 4,1 und 3,9 Prozent insgesamt. Bei den Umworbenen kamen solide 7,1 und mäßige 6,3 Prozent Marktanteil zustande.