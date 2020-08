Kampf der Realityshows: «Kampf der Realitystars» holt am Mittwoch mehr junge Zuschauer als «Promi Big Brother»

Quotennews

Aber gemach, gemach: Ersteres Format lief ab 20.15 Uhr, während das Sat.1-Eventprogramm erst zwei Stunden später startete.

Zwei große Realityshow-Formate duellierten sich am Mittwochabend im deutschen Fernsehen: RTLZWEI schickte zum Primetimestart eine neue Folge vonauf Sendung, in Sat.1 ging ab 22.15 Uhr das Leben in der Märchenwald vonweiter. Mit spannenden Ergebnissen: Das von RTLZWEI im Februar in Thailand produzierte «Kampf der Realiystars» kam auf 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige, «Promi Big Brother» sahen am Mittwoch 0,60 Millionen. Wegen der späteren Sendezeit hatte die Endemol-Shine-Germany-Produktion dennoch die Nase vorn. Für Sat.1 sind die gemessenen 12,3 Prozent Marktanteil weiterhin eine hübsche Zahl. Regelrecht grandios und nach einer zweiten Staffel schreiend sind derweil die 9,9 Prozent, die die gestranden Realitystars dem Sender RTLZWEI bescherten. Somit hatte der Sender die Nase vor RTL und ProSieben Insgesamt kam die 20.15-Uhr-Sendung vom Strand auf 1,02 Millionen Zuschauer, während der große Bruder im Schnitt 1,34 Millionen Menschen ab drei Jahren zum Einschalten bewegte. Weiterhin ziemlich stark unterwegs ist bei sixx auch der nächtliche Late-Night-Talk zum Geschehen in der TV-WG; und besonders in der vergangenen Nacht gab es da Einiges zu diskutieren. 0,26 Millionen Menschen blieben mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel wach, die ermittelte Quote lag bei 3,3 Prozent.Die Liveshow ist für die Senderin somit ein großer Erfolg. Nur ein anderes von sixx am Mittwoch ausgestrahltes Programm erreichte ebenfalls 3,3 Prozent Marktanteil. Zusammen mit dem Late-Night-Format an der sixx-Spitze lag eine morgendliche «Verliebt in Berlin»-Wiederholung, die um 8,25 Uhr begann.