VOX nimmt «Verklag mich doch!» aus dem Programm

Am VOX-Vormittag hat «Verklag mich doch!» bald vorübergehend ausgedient. Noch diesen Monat zeigt VOX zudem eine Schlagerdoku.



Am 31. August 2020 verändert sich der Vormittag von VOX: Die Doppelfolge von, die gegen 9.05 Uhr beginnt, verschwindet vorerst aus dem Programm. Stattdessen zeigt der Privatsender dann vormittags den einstigen Quotenkrachervon Produzent Jerry Bruckheimer.Am 31. August verschiebt sich zudemaufgrund des Vorprogramms: Die Ausstrahlung wird, entgegen bisheriger Planungen, erst um 23.15 Uhr beginnen. Der Kochwettkampf, präsentiert von Tim Mälzer und Tim Raue, sollte ursprünglich um 22.50 Uhr anlaufen.Und schon am 29. August 2020 schraubt VOX an seinem Programm: Die Komödiemit Rose Byrne, Zac Efron und Seth Rogen entfällt, ebenso wie die geplante Doppelfolge. Stattdessen zeigt VOX die XXL-Musikdokumentation