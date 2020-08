Leere Ränge in ProSiebens «o2 Music Hall»

Quotennews

Miese Zahlen auch in Woche zwei: Der Musiktalk «o2 Music Hall» bleibt bei ProSieben ein Publikumsschreck.

ProSiebens neuer Musiktalkwar diese Woche erneut äußerst unpopulär: Die zweite Ausgabe der gesponserten Gesprächssendung erreichte ab 22.40 Uhr gerade einmal 0,18 Millionen Umworbene. Das führte die Folge mit Gaststar Lea zu überschaubaren 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 0,30 Millionen Fernsehende ab drei Jahren mündeten derweil in dürftige 1,9 Prozent Marktanteil insgesamt.Immerhin: So gelang «o2 Music Hall» das kuriose Kunststück, zwei Wochen hintereinander bei Jung und Alt dieselben Quoten einzufahren. Ab 20.15 Uhr wiederum erreichtediesen Dienstagabend 0,89 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,53 Millionen Umworbene.Das brachte dem Münchener Sender mäßige 3,7 Prozent Marktanteil insgesamt ein sowie 8,0 Prozent bei den Werberelevanten. Am Vorabend standen fürnoch 3,7 Prozent insgesamt auf der Rechnung und sehr gute 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.