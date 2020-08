WDR setzt «Bielendorfer» fort

TV-News

Das Konzept der Sendung wurde angepasst. Banijay Productions Germany setzt auch die neue Staffel um.

Der WDR hat eine weitere Staffel der Comedy-Sendungbestellt, die wegen der Coronapandemie aber am Konzept geschraubt hat. Wie bisher auch steht in jeder Folge eine Stadt im Westen im Mittelpunkt, die Show kommt fortan aber aus aus Bastian Bielendorfers Wohnwagen. In den sechs neuen Folgen wird der Gastgeber von Lisa Feller auf eine Schnitzeljagd durch Münster geschickt, wandert auf Sabine Heinrichs persönlicher Route 66 von Heeren nach Unna, soll dank Janine Kunze endlich zu einem echten Kölsche Jung werden, trifft mit Guido Cantz den heimlichen Bürgermeister von Porz-Wahn, singt mit Ingolf Lück eine Ode auf Bielefeld und lernt nicht nur Haushalts-Checkerin Yvonne Willicks, sondern auch ihre Heimatstadt Kamp-Lintfort kennen.Banijay Productions Germany hat die neuen Folgen umgesetzt, der WDR zeigt sie ab dem 20. September immer sonntags um 22.15 Uhr. Jede Episode dauert etwa 45 Minuten. Zudem sind die Folgen auch in der Mediathek abrufbar.Bastian Bielendorfer: "Ich habe eigentlich alles in meinem Leben erreicht, wovon ich immer geträumt habe - mit zwei Ausnahmen: eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen und eine eigene Show auf einem Campingplatz in NRW. Dank dem WDR muss ich mich nur noch um die Urkunde kümmern."