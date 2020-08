Tor in: Sky-Konferenz bekommt eigene Dokumentation

TV-News

Das Fußballformat, einst erfunden von Premiere, wird 20 – und gebührend gefeiert.

Fun Facts zur Konferenz Die meisten Konferenz-Einsätze in 20 Jahren: Tom Bayer (430).

Die Kommentatoren der ersten Stunde waren neben Bayer, Hansi Küpper, Oliver Forster, Erich Laaser und Michael Leopold.

Insgesamt liefen bisher 720 Bundesliga-Konferenzen.

Sky Deutschland ist in Feierlaune: Am 12. August feiert die Bundesliga-Konferenz ihren 20. Geburtstag. Denn im Sommer 2000 lief erstmals im deutschen Fernsehen eine Bundesliga-Konferenz, damals bei Sky-Vorgänger Premiere. Die heute noch für Sky arbeitenden Michael Leopold und Hansi Küpper waren einst Teil des Debüts. „Die Worte ‚Tor in Dortmund‘ oder ,Tor in Bremen‘ sind das, was die Konferenz ausmacht. Für fünf bis zehn Sekunden vom Ruf bis zum Hinschalten warten alle Zuschauer gebannt, für wen das Tor gefallen ist. Das ist ein Phänomen, das es sonst nirgendwo gibt. Das ist der Konferenz-Kult“, sagt Hansi Küpper.Die Idee der Konferenz stammte übrigens vom damaligen Premiere-Chefredakteur Benno Neumüller. Premiere übertrug bis zu neun Spiele parallel und die Abonnenten konnten mit der Fernbedienung von Stadion zu Stadion springen und sich das Live-Einzelspiel ihrer Wahl anschauen.Die Historie der Original-Sky-Konferenz wird im September, kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison, Thema einer neuen Sky-Dokumentation. Einen genauen Ausstrahlungstermin für dieses Format nannte Sky noch nicht.