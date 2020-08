Deutsche Teams verabschieden sich mit starker Quote aus der Europa League

Quotennews

Das Finalturnier in Nordrhein-Westfalen muss fortan ohne Beteiligung einer Mannschaft aus der Bundesliga auskommen. Schlecht für RTL, denn die Quote am Montag war gut.

Das war es: Im Viertelfinale ist die letzte Mannschaft aus der laufenden Europa-League-Saison ausgeschieden. Am Montagabend setzte sich Inter Mailand mit 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen durch – die Italiener stehen somit im Halbfinale. RTL übertrug diese Partie ab 21 Uhr live im Free-TV und sicherte sich damit 2,94 Millionen Zuschauer in der ersten Halbzeit. Die um kurz nach 22 Uhr gestartete zweite Hälfte kam auf 3,64 Millionen Zuschauer und war somit die meistgesehene Privatfernseh-Sendung des Montags. 1,07 Millionen Seher waren übrigens werberelevant, hier kam der finale Durchlauf auf 16,7 Prozent Marktanteil – das war Platz eins in der Quotencharts der Umworbenen am Montag.Die erste Halbzeit hatte dem Kölner Sender bereits gute 12,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingebracht. Eröffnet hatte RTL sein Abendprogramm übrigens mit einem etwa 15 Minuten langen Special – Maik Meuser informierte inüber die aktuelle Hitze in der Bundesrepublik. Die Sendung verfolgten im Schnitt 12,3 Prozent der Umworbenen. Die Gesamtreichweite belief sich auf 2,18 Millionen Leute.Der von RTL generierte Tagesmarktanteil am Montag betrug 10,3 Prozent bei den Umworbenen - somit hatte man genau einen Prozentpunkt Vorsprung vor dem zweitplatzierten ProSieben Sat.1 landete bei ebenfalls 9,3 Prozent.