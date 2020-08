Disney streicht ein zweites Fox aus dem Namen

Wirtschaft

Die Spatzen pfiffen es vom Dach: Der Schritt war eigentlich überflüssig.

Im Zuge der Fusion von Disney und Fox wurde der Name Fox vollständig von 20th Century Fox Television abgelöst. Die TV-Sparte heißt künftig nur noch 20th Television. Zudem wurden die ABC Studios und ABC Signature in ABC Signature verwandelt, während Fox 21 Television Studios in Touchstone Television umbenannt wurde.Die Streichung von Fox war ein Teil der ausgehandelten Fusionsbedingungen zwischen Disney und 21st Century Fox, um Verwirrungen bei den Verbrauchern zu vermeiden. Bereits im Januar haben die Verantwortlichen den Namen „Fox“ bei den Filmstudios „20th Century Fox“ und „Fox Searchlight“ gestrichen.Mit dem Namen Touchstone Television reaktiviert Disney den früheren Namen der ABC Studios. Das Studio produzierte bis 2007 unter diesem Marken. Ab sofort werden die neuen Namen der Unternehmen angewendet, allerdings werden bei alten Episoden die Abspannlogos nicht verändert. Spannend ist die Lage auf dem internationalen Markt, denn Disney übernahm auch die weltweiten FOX-Sender wie den in Deutschland verfügbaren FOX Channel