Kinocharts: Kinderfilme weiter gefragt

Einspielergebnisse

In Nordamerika sehen die Einnahmen weiter desaströs aus – zuletzt schlossen wieder vermehrt Spielstätten.

Das Kinogeschäft wird weiterhin ganz enorm von Corona ausgebremst. In Nordamerika haben inzwischen wieder etliche Kinos wegen der steigenden Infektionszahlen geschlossen; in ganz Amerika liefen daher am vergangenen Wochenende nur vier unterschiedliche Filme. Dabei rutschte der bisherige Spitzenreiterauf Platz zwei, er spielte knapp 124.000 US-Dollar ein. Neuer Film auf der Pole Position ist, der rund 317.000 US-Dollar umsetzte.Auch in Deutschland laufen zur Zeit keine großen Namen als Premieren in den Kinos. Stattdessen waren es schon in den vergangenen Wochen immer wieder Kinder- und Jugendfilme, die die Charts anführten. Am vergangenen Wochenende sicherte sich nunden Spitzenplatz. Verleih Leonine freut sich über 10.200 Besucher. Auf 8500 Besucher und den zweiten Platz kamRechnet man alle Filme aus den Top20 zusammen, so strömten am vergangenen Wochenende etwas mehr als 100.000 Menschen in die deutschen Kinos. Ein sehr schlechter Wert.