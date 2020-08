Reges Interesse an der «Corona-Lage»

Quotennews

Vertrauen in die «Corona-Lage»: Die Informationssendung des Ersten hat weiterhin eine bemerkenswerte Anziehungskraft auf das TV-Publikum.

Auch wenn eine laute Minderheit immer wieder das gegenteilige Bild proklamiert: Das deutsche TV-Publikum vertraut in wichtigen Wissens- und Nachrichtenfragen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Schon seit Monaten ist dasverlässlich-informativ, sachlich – und quotentechnisch populär. Das jüngste Update des Ersten über die global um sich greifende, nur in wenigen Ländern bezwungene Pandemie erreichte am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr 4,17 Millionen Menschen.Das entsprach einer Sehbeteiligung von sehr starken 18,2 Prozent, mit 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährigen warteten beim jungen Publikum sogar bärenstarke 11,9 Prozent Marktanteil. Ab 20.35 Uhr kamauf 3,57 Millionen Krimifans, darunter befanden sich 0,28 Millionen Jüngere.Sehr gute 14,6 Prozent Marktanteil bei allen und magere 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen standen auf dem Zettel. Ab 22.05 Uhr kamnoch auf passable 11,1 Prozent Marktanteil insgesamt, während in der jungen Altersgruppe mäßige 5,5 Prozent ermittelt wurden.