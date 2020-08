Corona: Gewinn bricht auch bei ViacomCBS ein

Wirtschaft

Im zweiten Quartal fielen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr etwa um die Hälfte niedriger aus.

Nach den US-Medienkonzernen Disney, Discovery, AMC und Co. hat nun auch ViacomCBS sein Ergebnis für das zweite Quartal 2020 vorgestellt – und musste in Sachen Gewinn wegen Corona ebenfalls Abstriche machen. Der New Yorker Eigentümer des CBS-Rundfunknetzes, des Pay-Cable-Betriebs von Showtime und des Kindermedien-Imperiums Nickeodeon sagte, dass der Gewinn im zweiten Quartal 481 Millionen Dollar oder 78 Cent pro Aktie im zweiten Quartal betrug, verglichen mit 977 Millionen Dollar oder 1,58 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag bei 6,28 Milliarden US-Dollar, zwölf Prozent unter dem Wert im Vorjahreszeitraum."Trotz der Auswirkungen von COVID-19 auf die Einnahmen im Quartal haben wir die Auswirkungen der Pandemie erfolgreich bewältigt, was die Stärke unserer gemeinsamen Operationen bestätigt", sagte Bob Bakish, CEO von ViacomCBS, in einer Erklärung. Die Einnahmen des Fernsehgeschäfts gingen um 22 Prozent zurück, was auf einen Rückgang der Werbung und geringere Einnahmen aus der Lizenzierung von Inhalten zurückzuführen ist. In den Filmgeschäften des Unternehmens gingen die Einnahmen um 26 Prozent zurück, was weitgehend auf die Schließung von Kinos zurückzuführen ist, in denen normalerweise die neuen Filme des Unternehmens gezeigt werden könnten.Weiterhin ein Thema ist auch der Umbau des Streaming-Dienstes CBS All Access. Aus diesem solle 2021 nun ein „Superdienst“ werden, hieß es am Donnerstag.