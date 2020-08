Fox Corporation verzeichnet massiven Gewinnrückgang

Wirtschaft

Die Fox Corporation, Besitzer von Fox News, FOX Broadcasting und Fox Sports, verzeichneten ein deutliches Minus. Die Verantwortlichen bei Fox teilten mit, dass dies daraus resultierte, nicht mehr den Sport Golf zu übertragen und gleichzeitig Probleme mit der Corona-Pandemie zu haben. Der Nettogewinn fiel auf 122 Millionen US-Dollar, im Vorjahreszeitraum erzielte man noch 454 Millionen US-Dollar eingefahren. Ohne die Abschreibungen im Golf- und Corona-Bereich läge man auf 375 Millionen US-Dollar.Die Einnahmen im vierten Quartal, das bei Fox von April bis Juni 2020 andauerte, sanken um lediglich vier Prozent. 2,42 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftete die Fox Corporation, im Vorjahreszeitraum sorgte man noch für 2,51 Milliarden US-Dollar. Die Gebühren bei Kabel- und Satellitenverteilern stiegen um acht Prozent, die Werbeeinnahmen sanken um 22 Prozent.„Fox hat für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr trotz des beispiellosen Umfelds, in den wir alle weiterhin tätig sind, starke Ergebnisse erzielt, was die Stärke unserer Marken und unseres Angebots unterstreicht“, teilte Lachlan Murdoch, der CEO des Unternehmen, mit. „Wir sind in die COVID-19-Krise auf solider operativer und finanzieller Basis eingetreten, und wir erwarten, dass wir aus dieser Pandemie wettbewerbsfähiger, fokussierter und noch stärker positioniert hervorgehen werden, um in den kommenden Jahren für unsere Zuschauer, Partner und Aktionäre einen Mehrwert zu schaffen.“Fox kündigte im Juni 2020 einen Vertrag mit der U.S. Golf Association, der von 2015 bis 2027 gehen sollte. Jährlich sollte man 93 Millionen US-Dollar bezahlen, deutlich mehr als die 37 Millionen US-Dollar pro Jahr, die die früheren Rechteinhaber ESPN und NBC Sports zahlten. Doch die Einschaltquoten erwiesen sich für die Verantwortlichen bei Fox als zu gering.