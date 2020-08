Sat.1 setzt «Genial Daneben» fort

TV-News

Bei der Produktion neuer Folgen wird auch Studio-Publikum zugelassen sein.

Der Münchner Privatsender setzt sein Primetime-Ratespielfort. Ab Anfang September sollen in Köln mehrere neue Folgen entstehen, angesetzt sind fünf Produktionstage. Hella von Sinnen, Wigald Boning und Moderator Hugo Egon Balder sind natürlich mit von der Partie.Aber auch Studiopublikum wird zugelassen sein. Die Zuschauer müssen sich aber an die Mindestabstände halten. Die Rateshow, in der Comedians versuchen, kuriose Fragen zu beantworten, läuft in Sat.1 in aller Regel am späteren Freitagabend, hatte zuletzt aber keine hohen Quoten mehr. Die Werte legen bei knapp fünf und etwa siebeneinhalb Prozent bei den Umworbenen. Gleiches gilt für den Vorabendableger, der momentan um 19 Uhr zu sehen ist. Weil Sat.1 hier mit Ermittler-Shows und zwei neuen Ratespielen plant, scheint dessen Zukunft endlich zu sein.Beide Formate werden jeweils von der Produktionsfirma Constantin Entertainment umgesetzt.