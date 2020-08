Tele5 ergattert Free-TV-Premiere mit Hugh Grant

TV-News

Die britische Miniserie «A Very English Scandal» kommt im August über den Spartensender erstmals ins Free-TV nach Deutschland.

Große Namen wie Hugh Grant oder Ben Whishaw in einer Free-TV-Premiere bei Tele5. Das bekommt man auch nicht alle Tage. Der Nischensender wartet am Samstag, den 22. August in der Primetime groß auf. Dort werden ab 20.15 Uhr die insgesamt drei Teile der britischen Polit-Serie am Stück gezeigt, erstmals im deutschen Free-TV. Zuvor waren die drei Folgen bereits im September 2019 im Sony Channel zu sehen. Auch dort liefen alle drei Teile an einem Abend am Stück. Auf der Insel wurdebereits im Mai 2018 auf BBC One erstausgestrahlt.Mit der britischen Miniserie kommt ein großer Kritikerliebling zu Tele5, der bereits bei großen Preisverleihungen abräumen konnte. Sowohl bei den den Golden Globes als auch bei den Critics Choice Awards gab es für die Macher Grund zum Jubeln. Emmy-Gewinner Ben Whishaw («Das Parfum – Geschichte eines Mörders») wurde zweimal als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Darüber hinaus war die Serie in den Kategorien „Bester Hauptdarsteller“ und „Beste Miniserie“ nominiert.Die Produktion erzählt nach einer wahren Begebenheit die Story des homosexuellen britischen Spitzenpolitikers Jeremy Thorpe (Hugh Grant), der in den 1970er Jahren wegen Verschwörung zum Mord angeklagt wurde, nachdem er versucht hatte eine Affäre zu seinem Reitlehrer Norman Scott (Ben Whishaw) zu vertuschen. Homsexualität war zu dieser Zeit im Vereinigten Königreich noch unter Strafe gesetzt und die Affäre damit ein Risiko für Thorpes politische Karriere.Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Buch des Journalisten John Preston und wurde als Miniserie von Stephen Frears («Die Queen») als Regisseur umgesetzt. Russel T Davies («Doctor Who») schrieb die Drehbücher der Adaption.