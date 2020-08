Platz zwei bei den Jungen: VOX bejubelt starkes «Goodbye Deutschland»

Quotennews

Die Auswanderersendung belegte in der Zielgruppe sogar den ersten Platz im Privatsenderranking. Am Vorabend hatte der Kölner Sender Probleme.

Das gibt es auch nicht alle Tage: Der Kölner Sender VOX zeigte am Montagabend das in der Zielgruppe populärste Programm aller Privaten: Ab 20.15 Uhr lief eine weitere Folge von. Von dem Auswanderer-Format gab es ein Mallorca-Special zu sehen, dass zweistündig auf 9,4 Prozent Marktanteil kam. Somit zog der Kanal an RTL Sat.1 , aber auch an ProSieben vorbei. 1,43 Millionen Menschen schauten insgesamt zu. Nach 22.15 Uhr sanken die Werte des Kölner Senders ein wenig.kam nicht über 6,6 Prozent Marktanteil hinaus. Die Sendung lief damit aber trotzdem noch recht ordentlich. Insgesamt lag die Reichweite des ebenfalls zweistündigen Formats bei 0,68 Millionen.Am VOX-Vorabend taten sichundam Montag eher schwer. 4,9 und 5,0 Prozent Marktanteil wurden für die 18- und 19-Uhr-Sendungen gemessen. 0,58 und 0,82 Millionen Leute schalteten durchschnittlich ein.Einen guten Montagabend erwischte derweil auch Kabel Eins: Mit dem Filmkamen weit überdurchschnittliche 7,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen zustande. 1,04 Millionen Menschen schalteten ein. Ebenfalls im grünen Bereich blieb auch der um 22.55 Uhr gestartete Streifen, der dem Sender 6,7 Prozent Marktanteil einbrachte. Kabel Eins darf sich somit über einen guten Tages-Marktanteil in Höhe von 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zum Wochenstart freuen.