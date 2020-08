TV Now dreht Serie auf Basis der Arbeit von Dr. Julia Shaw

TV-News

Die Hauptrolle in der achtteiligen Serie mit dem Titel «Die Zeugen» übernimmt Alexandra Maria Lara.

„ Dr. Julia Shaws faszinierende Einblicke in unser Gehirn und unsere Erinnerungen haben Jörg und mich sofort fasziniert. Unser Ziel ist es, eine spannende Geschichte mit einer völlig neuen Sicht- und Herangehensweise als verdichtetes Kammerspiel zu erzählen. Alexandra Maria Lara als Dr. Jasmin Braun ist ein großes Glück für unsere Serie und wir sind stolz und dankbar, dass sie sich dieser spannenden und herausfordernden Aufgabe sofort stellen wollte!



” Christian Rohde, Creator und Produzent UFA Fiction

Rechtspsychologin Dr. Julia Shaw gilt als einer der führenden Köpfe im Forschungsgebiet der Erinnerungsverfälschungen, verfasst regelmäßig Artikel für 'Scientific American' und verfasste die Sachbuch-Bestseller "Das trügerische Gedächtnis. Wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht" und "Böse. Die Psychologie unserer Abgründe". Und nun inspiriert ihre Arbeit eine TV-Now-Serie: Wie der Streamingdienst mitteilt, haben kürzlich die Dreharbeiten zubegonnen. Die achtteilige Miniserie basiert auf einer Idee von Jörg Lühdorff und Christian Rohde, die wiederum in diesem Drama Erkenntnisse aus dem Schaffen Shaws verarbeiten.In Form eines Kammerspiels erzählt «Die Zeugen» die Geschichte der an Shaw angelehnten Hirnforscherin Dr. Jasmin Braun (Alexandra Maria Lara), die der Frage nachgeht, ob wir unseren eigenen Erinnerungen wirklich trauen können und durch welche Faktoren sie manipuliert werden. Am Ende der halbstündigen Episoden stehen die beiden Fragen: Wer kann mit seinen Erinnerungen zur Auflösung des Falls beitragen? Und wer ist womöglich selbst in die Entführung verstrickt?Shaw wirkte bei der Buchentwicklung zu «Die Zeugen» als Beraterin mit. Produzent und Creator der Serie ist Christian Rohde, Producerin ist Viktoria Barkhausen. Headautor und Creator Jörg Lühdorff, der die Drehbücher zusammen mit Autor Janosch Kosack verfasste, fungiert gleichzeitig als Regisseur. Seitens TV Now ist Nico Grein Executive Producer, unter der Leitung von Frauke Neeb und Hauke Bartel. Gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg finden die Dreharbeiten bis Anfang September in Berlin statt.Zum festen Cast gehören Ralph Herforth als Einsatzleiter Robert Dietz und Ceci Chuh als Kriminalbeamtin Nadine Schröder. In weiteren Rollen sind unter anderem Sylvester Groth, Nilam Farooq («SOKO Leipzig»), Hanna Plaß («Think Big!»), Rauand Taleb («4 Blocks»), Milena Tscharntke («Alles Isy»), Johann von Bülow («Herr und Frau Bulle»), Hannes Wegener («Der gleiche Himmel»), Hendrik Heutmann («Unterleuten – Das zerrissene Dorf») und Ursula Werner («Der Junge muss an die frische Luft») zu sehen.