Kampfprogrammierung: «Sommerhaus der Stars» duelliert sich mit dem «Tatort»

TV-News

Der Titel ist nicht gleich Programm: Das «Sommerhaus der Stars» endet dieses Jahr bei RTL erst im November.

RTL will es dieses Jahr wissen: Das Reality-Trashformaterhält mit seiner kommenden Staffel einen neuen Programmplatz. Nachdem schon der Mittwoch, der Montag und der Dienstag als regulärer Sendetag hergehalten haben, geht das "Plätzchen, wechsele dich"-Spielchen weiter. Die neue Staffel wird von RTL am Sonntagabend versendet. Ab 20.15 Uhr. Also in direkter Konkurrenz mit dem «Tatort» im Ersten. Zumindest für einen Teil der Staffel. Das berichtet 'DWDL'.Der Staffelstart wird am Mittwoch, den 9. September 2020 erfolgen. Ab dem 20. September 2020 wird es zusätzlich zur Mittwochsausgabe eine Ausstrahlung am Sonntagabend geben, am 4. Oktober wiederum wird die Mittwochsfolge ausgesetzt. Am 1. November letztlich gibt es im Doppel erst das Finale und dann das mittlerweile bei Reality-Sendungen nahezu obligatorische Reunion-Special zu sehen.RTL erhöht mit dieser Programmplanung nicht nur den metaphorischen Einsatz, sondern auch die Taktung der Sendung: Was einst mit vier Folgen in einer Staffel startete, wird 2020 mit elf Folgen über den Äther gejagt – also mit vier Episoden mehr als noch 2019. Das «Sommerhaus der Stars» steht dieses Jahr übrigens im weniger als 80.000 Einwohner starken Bocholt im Westmünsterland. Bisher ist Bocholt als Fahrradstadt, für den mittlerweile von Center-TV geschluckten Regionalsender wm.tv und als Geburtsort von Puck Lensing bekannt.